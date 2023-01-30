В Подмосковье полным ходом идет объединение округов Серпухов, Пущино и Протвино в единый муниципалитет

Фото: пресс-служба Международной ассоциации бокса IBA

Протвино и Пущино имеют особый статус, поскольку на их территории располагаются большие научно-производственные комплексы. Пущино известен биологическим научным центром, а Протвино - Институтом физики высоких технологий. Административным центром нового же образования станет город Серпухов, а после объединения будет избран совет депутатов, в который войдут представители всех трех округов. Таким образом, жители городов сохранят свое самоуправление и смогут самостоятельно распределять бюджетные средства. Все государственные органы и службы Протвино уже переместились в Серпухов - включая суд, налоговую и пенсионный фонд.

На реализацию проекта частными инвесторами уже выделено больше двух миллиардов рублей. Бюджетные средства в объединении округов никак не участвуют: расходы компенсированы за счет частных инвестиций, а также поступлений от текущей деятельности резидентов особой экономической зоны.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, объединение нужно для развития наукоградов. Все научные проекты продолжат получать необходимую поддержку, ее объем даже увеличится. Кроме того, представители Пущина и Протвина войдут в совет депутатов. А главная тревога жителей — что наукограды потеряют свой статус — не реализуется, статус сохранится, заявил политик.