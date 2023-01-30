Краснокнижную неясыть спасли от уличного фотографа на юге Москвы

Серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. Фото: Городское хозяйство Москвы

В Москве серую неясыть изъяли у уличного фотографа возле театра Терезы Дуровой на Павловской улице. Птицу передали в Центр реабилитации диких животных, специалисты окажут ей необходимую помощь, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. Также сова входит в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В КГХ добавили, что неясыть чаще всего жертвой уличных фотографов, но для птицы нахождение на оживленной улице – это серьезный стресс. В дикой природы совы привили скрывать проявление болезни или слабости, поэтому со стороны они кажутся здоровыми. При этом обычно пернатые попадают в Центре реабилитации в состоянии сильного истощения.

Ранее KP.RU писал, что в подмосковном нацпарке «Русь» медведь играл с покрышкой и застрял в ней. 400-килограммового спасли сотрудники отряда «Центроспас».