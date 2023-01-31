Овчинский: Производство высокоскоростного трансивера начинает резидент ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Первые в России высокоскоростные трансиверы со скоростью 200-400 гигабит в секунду начнет выпускать компания «Неорос» - резидент ОЭЗ «Технополис Москва» с 2020 года. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, за это время ее инвестиции в свое развитие составили более 450 миллионов рублей. Предприятие выпустило товаров более чем на 1,1 миллиарда рублей. Среди них - трансиверы для приема-передачи данных между станциями, например, компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. Их часто используют в сфере телекоммуникации, а также в технологиях, обеспечивающих работу интернета и компьютерных сетей.

«Только в 2022 году специалисты компании собрали более 100 тысяч различных высокоскоростных трансиверов, - отметил глава ведомства. - Новая продукция недавно успешно прошла лабораторные испытания и готова к запуску в производство».

Прибор стал первым высокоскоростным трансивером, полностью созданным отечественными специалистами с нуля. Ими выполнены также дизайн, разработка платы, схемотехника.

«Продукция станет важным шагом к технологическому суверенитету нашей страны, - пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. - Самое главное – на устройствах резидент ОЭЗ Москвы устанавливает собственное программное обеспечение».

По его словам, новинку собираются закупить крупные дата-центры и некоторые операторы связи. Характеристики продукта ничем не отличаются от импортных аналогов. В то же время его стоимость существенно ниже.

Как уточнил генеральный директор компании «Неорос» Магомед Алиханов, новый трансивер входит в комплект с высокоскоростным коммутатором, который является ещё одной разработкой этого же предприятия.

«Мы синхронизируемся с развитием запросов внутреннего потребителя, у нас общая платформа развития и общее видение будущего, - добавил представитель компании. - В 2023 году мы планируем выпустить порядка 2-3 тысяч комплектов новой линейки высокоскоростного оборудования».

Он напомнил, что сейчас в нашей стране, как и во всем мире, высокоскоростной сегмент очень быстро приходит на смену низкоскоростному. Компания к концу этого года готовится покрыть потребности около 80% рынка.