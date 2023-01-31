Ефимов: В 2022 году москвичи 157 тысяч раз воспользовались госуслугами в жилищной сфере

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Жители столицы все чаще обращаются онлайн за государственными услугами и сервисами в жилищной сфере. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 году из 157 тысяч заявок 65 процентов поступило онлайн, - отметил заммэра. - Для сравнения: в 2021 году через портал mos.ru подали около половины от общего числа обращений».

Напомним, в прошлом году все госуслуги в жилищной сфере столицы полностью были переведены в «цифру». Сначала горожанам предлагались 14 таких услуг. С 2021 года жители могут оформить только онлайн справку о правах на жилье, зарегистрированных до 1998 года, а также перевод жилой недвижимости в нежилую или наоборот. Кроме того, две социально важные госуслуги, касающиеся очередников, объединили и перевели в электронный вид. За прошлый год десять жилищных госуслуг превратили в четыре за счёт их объединения. Каждую из них можно получить онлайн. Причем удобно, что при желании все оформляется и по старинке - на бумаге. Для этого нужно лично прийти в центр госуслуг «Мои документы». Всего семь госуслуг в жилищной сфере сегодня доступны в Департаменте городского имущества. Среди них самая популярная у москвичей - сервис, позволяющий узнать место в жилищной очереди.

«В 2022 году им воспользовались почти 70 тысяч раз», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Помимо этого, за то же время 27 тысяч обращений зафиксировано от желающих получить сведения и документы о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на жилье, а также заключить договор соцнайма или дополнительное соглашение к нему.

В Департаменте информационных технологий Москвы уточнили, что портал mos.ru обеспечивает сегодня доступ к более чем 400 услугам и сервисам департаментов правительства Москвы и подведомственных организаций. Ежегодно за ними обращаются более 400 миллионов раз – в среднем это 13 запросов в секунду.