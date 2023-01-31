Багреева: Экономический эффект участников нацпроекта «Производительность труда» в Москве превысил 900 миллионов рублей

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева на пресс-конференции сообщила о первых итогах реализации нацпроекта «Производительность труда» в столице. Напомним, он стартовал в Москве с начала 2022 года.

«В первый год работы к проекту присоединились 111 компаний города – около двух процентов от всех потенциальных предприятий-участников и около четверти от общего числа предприятий, которые планируется вовлечь в проект в течение трех лет», - отметила Багреева.

По ее словам, среди участников проекта больше всего компаний представляют обрабатывающие производства. Кроме того, многие также работают в сфере торговли, транспорта и строительства.

«Из них 18 предприятий уже завершили первый этап, внедрив методики повышения производительности труда на пилотных проектах, - уточнила столичный министр. - Сейчас они начинают распространять этот опыт на все производство».

В планах - включение в проект еще 380 компаний до конца 2024 года. Это позволит Москве лидировать среди регионов по числу участвующих в нем предприятий.

«Сегодня национальный проект стал одной из важнейших мер поддержки экономики города, - пояснила Багреева. - Программа стимулирует инвестиции бизнеса в развитие, в том числе за счет высвобождения дополнительных активов и сокращения издержек, помогает осваивать новые рынки, повысить конкурентоспособность продукции».

Эффект от проекта его участники уже ощутили. Например, у них увеличиваются объемы производства, продажи и доходы.

«Сегодня нацпроект «Производительность труда» является одним из наиболее эффективных инструментов стимулирования по соотношению затрат и достигнутого экономического результата, - подчеркнула Багреева. - В среднем производственные мощности компаний, которые завершили первый этап нацпроекта, выросли на 35 процентов, а время протекания процессов и неиспользуемые запасы сократились на 35 и 39 процентов соответственно. Общий экономический эффект этих 18 компаний, по их собственной оценке, превысил 900 миллионов рублей».

Ещё одно преимущество проекта - возможность раскрывать не только технологический потенциал компании, но и кадровый.

«Предприятия получают возможность для привлечения более квалифицированных высокооплачиваемых сотрудников, а также для карьерного роста, мотивации и удержания имеющегося персонала», - добавила столичный министр.