«Может быть, решили, что он умер?»: жена Николая Дроздова рассказала, что его открепили от поликлиники

Жена Николая Дроздова рассказала, что его открепили от поликлиники Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жена Николая Дроздова рассказала, что в его открепили от поликлиники. Она предположила, что может это случилось из-за того, что к врачам он не ходил, а там подумали — умер. Об этом Татьяна Дроздова рассказала в беседе с KP.RU.

Правда женщина не понимает, почему же не предупредили об этом, ведь у них же есть телефон.

Сейчас Николай Николаевич находится в больнице с переломами, а после выписки обязательно понадобится наблюдение врача. Теперь непонятно куда обратиться, если он не прикреплен к поликлинике. Женщина сказала, что ей хотелось бы, чтобы мужа прикрепили к диагностическому центру, который находится неподалеку от дома.

Ранее KP.RU писал, что известный телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с множественными переломами ребер. Такие травмы он получил возле дома, когда выходил из машины, поскользнулся и упал. Он сломал семь ребер, одно из которых задело легкое, затрудняя дыхание. Сейчас он уже идет на поправку и чувствует себя хорошо.