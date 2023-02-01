Овчинский: Экзорука с нейросетевыми алгоритмами управления создана резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Свежая разработка Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ), являющегося резидентом ОЭЗ Москвы с 2015 года, необходима в реабилитационной медицине. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, это уникальный экзоскелет с нейросетевыми алгоритмами управления.

«Компания ведет исследования и опытно-конструкторские работы в области микро- и наноэлектроники, - отметил глава ведомства. - Сегодня в НИИМЭ работает свыше 600 высококвалифицированных специалистов, в том числе три академика и два член-корреспондента Российской академии наук, более 70 докторов и кандидатов наук. Новая разработка будет востребована прежде всего в медицине, например, при реабилитации больных после инсульта».

Разработчики новинки считают главным недостатком существующих в мире подобных моделей их принцип управления. Для начала движения таким экзоскелетам нужен «пинок» - нажатие на кнопку пульта. Этим обычно занимается оператор, если речь идет о промышленных экзоскелетах. Еще один минус многих образцов - запрограммированные заранее движения экзоскелета. Нередко они не учитывают желания и физиологию пользователя.

Как уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, авторы разработки придумали платформу активного экзоскелета руки с нейросетевым мышечным управлением, основанную на инновационном авторском принципе. Благодаря этому можно решать медицинские, индустриальные, спасательные и специальные задачи. То есть чаще всего там, где необходимо увеличить физические возможности человека.

Подробнее о разработке рассказал начальник целевой поисковой лаборатории НИИМЭ по исследованию нейроморфных систем Олег Тельминов. Суть механизма - неинвазивное считывание электромиографических сигналов с мышц человека и регистрация реального положения руки.

«Обученная нейросеть по этим данным будет предсказывать, какая траектория наиболее вероятна в промежуток 0,2 – 0,3 миллисекунды, - пояснил представитель института. - Таким образом, мы получаем активное усиление естественного движения, быстро и точно предсказывая траекторию различных движений с учетом индивидуальных физических особенностей пользователя».

Сейчас создатели новинки проводят консультации с реабилитационными центрами Сеченовского университета, Национального медико-хирургического Центра имени Н. И.Пирогова, центром реабилитации «Три сестры».