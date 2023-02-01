Диетолог Рыкалова предупредила об опасности постоянного употребления отрубей

Ежедневно можно съедать не более 20 граммов отрубей, запивая их стаканом воды Фото: Shutterstock

Отруби помогают при застоях желчи и улучшают работу кишечника, однако этот продукт может привести к дефицитным состояниям, высосав из организма необходимые микроэлементы, сообщила врач-диетолог Татьяна Рыкалова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалистки, отруби не должны находиться в рационе постоянно: их можно употреблять лишь месяц, затем необходим небольшой перерыв.

Врач отметила, что отруби очищают кишечник и способствуют отхождению желчи. «В этом случае продукт лучше всего есть на ночь. Тогда, даже пока человек спит, будет идти отток», - подчеркнула Рыкалова. При этом отруби нельзя есть тем, у кого в желчном пузыре уже образовались камни: они могут закупорить желчный проток.

Она добавила, что в день стоит съедать до 20 граммов отрубей, обязательно запивая их стаканом воды. Начинать лучше с пшеничных отрубей, так как они легче усваиваются, а потом переходить на ржаные. Добавлять этот продукт можно в супы, салаты, а также в «молочку», например, в кефир, бифидок и ацидофилин.

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