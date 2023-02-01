Выгуливавшую теленка на Красной площади американку оштрафовали на 20 тысяч рублей Фото: пресс-служба Тверского районного суда г. Москвы

Гражданке США, которая выгуливала на Красной площади в Москве теленка, выписали штраф в размере 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной демонстрации. Об этом сообщает корреспондент KP.RU.

Позже будет проходить еще одно заседание суда, на котором будет вынесен приговор по второму протоколу, который завели на нарушительницу за неповиновение требованиям сотрудника полиции. Ей может грозить арест или обязательные общественные работы.

Ранее KP.RU писал, что 34-летняя Алиса Дэй, решила выгулять теленка на Красной площади в Москве. Сотрудники правопорядка такой перформанс не оценили и задержали нарушительницу. На нее завели два протокола: за участие в несанкционированной демонстрации и неповиновению сотруднику правопорядка.

Вероятно, она даже не думала, что подобные действия на главной площади страны не разрешены.