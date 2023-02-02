Наталья Сергунина: ВДНХ подготовила программу к 100-летию Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ в честь 100-летнего юбилея Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки подготовили культурно-историческую программу, которая получила название «ВДНХ в отражении времени». Эта тема будет главной на протяжении всего года, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Желающие смогут послушать лекции, осмотреть тематические экспозиции и узнать, как родилась и реализовывалась идея создания выставки достижений страны.

Выставка 1923 года, также известная как Всесоюзная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, — предшественница ВДНХ. Она работала несколько месяцев, но стала масштабным событием для государства. Территорию у Крымского моста, где проходило мероприятие (сейчас это часть Парка Горького), осушили, провели туда электричество и водопровод, возвели 255 павильонов и других сооружений для участников. Их строительством занимались известные архитекторы — Алексей Щусев, Вячеслав Олтаржевский, Иван Жолтовский, Федор Шехтель, Константин Мельников, Владимир Щуко и другие.

Фото: пресс-служба ВДНХ

«100 лет назад в столице прошла Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. Там были представлены главные достижения страны того времени. На ВДНХ к памятной дате подготовили культурно-историческую программу. Она рассчитана на весь год. Москвичей и гостей города приглашают на тематические лекции и экспозиции. Будет работать и цифровой проект, приуроченный к событию, и многое другое», — рассказала Наталья Сергунина.

7 февраля в Музее ВДНХ откроется выставка «Первая Всесоюзная», где продемонстрируют архивные материалы. К каждой фотографии прилагается исторический очерк. Весной одноименная уличная экспозиция разместится на Центральной аллее. Познакомиться с историей можно также и на сайте ВДНХ. Здесь доступна для ознакомления и скачивания электронная версия памятного альбома «Первая Всесоюзная». Он собран из уникальных фотографий, которые ранее не публиковались.

18 февраля в 16:00 искусствовед Кирилл Светляков расскажет, какие образы доминировали на ВДНХ в разные исторические эпохи и какие стили проявились в ее архитектурном оформлении. В весенний цикл лекций гости узнают о наследии выставки 1923 года и о том, как ВДНХ продолжает ее традиции. А летом состоится фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», для посетителей пройдут спектакли, мастер-классы, ярмарки и игры.