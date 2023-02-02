Ефимов: В 2023 году город выставит на торги шесть зданий под гостиницы по льготной ставке аренды

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов озвучил некоторые планы города в рамках программы льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Напомним, она позволяет инвесторам участвовать в торгах на право аренды городских объектов для размещения в них гостиниц. Такая возможность появилась с 2022 года.

«Победители торгов должны отремонтировать или восстановить объекты, а также выполнить ряд требований, - отметил заммэра. - В 2023 году столица планирует реализовать на таких аукционах шесть зданий общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров».

Выигравший аукцион инвестор должен капитально отремонтировать объект за 18 месяцев, если это обычное строение. Еще больше времени дается, если предстоят реставрационно-восстановительные работы объекта культурного наследия. Их требуется завершить в течение пяти лет.

Свои условия озвучит также и Комитет по туризму Москвы, в который инвестору нужно будет обратиться с заявлением на льготную аренду. Но прежде он обязан обеспечить в здании не менее 75 процентов номерного фонда от его общей площади. Кроме того, отель должен пройти классификацию и обзавестись положенной ему категорией в «звездах» - три, четыре или пять.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что сейчас город продолжает принимать заявки от желающих стать участниками торгов по аренде ещё двух зданий - в Таганском районе и Замоскворечье. В них тоже смогут открыться гостиницы. Их площадь - 255 и 288 квадратных метров. Адреса этих зданий - Товарищеский переулок, дом 24, строение 4 и улица Зацепа, дом 27. Будущие участники обоих аукционов могут направлять заявки до 3 марта. Сами торги пройдут 10 марта 2023 года.

«Торги по еще четырем объектам общей площадью около двух тысяч квадратных метров объявят до конца года», - добавил Гаман.

По его словам, в центре столицы находятся два из них. Остальные разместились в Восточном округе города.

Подробнее о торгах и лотовой документации - на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Торги», а также на официальном сайте РФ для размещения информации об аукционах.