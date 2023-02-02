Нейросеть определила, где выгоднее всего покупать жилье на материнский капитал

В в Москве сертификат покроет 5,1% стоимости средней однокомнатной квартиры Фото: Александр ГЛУЗ

Нейросеть подсчитала, где выгоднее всего покупать недвижимость на материнский капитал. Больше всего квадрантных метров жилья можно получить в Магнитогорске, а меньше всего – в Москве, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные компании SRG.

Так, по данным на 1 февраля в Магнитогорске на маткапитал получится приобрести 10,7 квадратных метров жилья (один кв. метр стоит около 55 тыс. рублей), а в Махачкале – 9 «квадратов» недвижимости (1 кв. метр – 68,2 тыс. рублей). В этих городах материнский капитал покроет от 21,5% до 26,7% от стоимости «однушки».

При этом в столице показатели противоположные – с помощью сертификата удастся оплатить лишь два квадратных метра жилья, то есть 5,1% от стоимости однокомнатной квартиры. Здесь цена на один квадратный метр недвижимости в среднем составляет 283,7 тыс. рублей. До индексации маткапитала в Москве можно было купить 1,88 кв. м. жилья на государственные деньги.

Ранее KP.RU писал, что эксперт перечислил районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду. В список вошли Царицыно, Выхино-Жулебино, Южное Бутово и Капотня.