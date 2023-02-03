Заммэра Ефимов: В Котловке реорганизуют участок бывшей промзоны по программе КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На юго-западе столицы в районе Котловка проведут реорганизацию участка бывшей промзоны «Черемушки» по программе комплексного развития территорий (КРТ). На площадке в более чем три гектара появится комфортный квартал с жильем, социалкой и 270 новыми рабочими местами. Пока это место занято гаражами и складами. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на сайте столичного правительства уже можно ознакомиться с проектом решения по КРТ.

«Вложения в реорганизацию участка составят около 10 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект для города оценивается более чем в 90 миллионов рублей».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что жилая застройка «потянет» на 95,5 тысячи квадратных метров. Причем вся эта недвижимость пойдет под заселение участников программы реновации. По соседству с новым жильем на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской возведут около трех тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных сооружений.

«Сюда входят также детский сад для 150 воспитанников и объект коммунального назначения, - уточнил Гаман. - Помимо этого, участок благоустроят. На нем появятся пешеходная зона и парковка для транспорта».

Известно, что в целом городские проекты КРТ позволят создать в столице около 550 тысяч новых рабочих мест. В преобразование бывших промзон будет инвестировано семь триллионов рублей. Поступления в бюджет города составят около трех триллионов рублей.

В Москве уже намечено КРТ участков таких бывших промзон, как «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», а также заброшенные стройку в Тропарево-Никулино и участок с недостроем в Тимирязевском районе. Кроме того, выбранные городом операторы приведут в порядок 15 участков в бывших промзонах «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», а «Свиблово», «Кунцево», а также производственную зону «Алабушево» и неэффективно используемые земли в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.