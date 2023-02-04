Специалисты перечислили районы Москвы с самым дешёвым и дорогим жильем

Специалисты перечислили самые дешёвые и дорогие районы Москвы в начале 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики изучили ситуацию на рынке недвижимости Москвы и составили рейтинг самых дешёвых, а также самых дорогих районов столицы. Например, выгоднее всего приобретать первичное жильё в Крюково, а самое дорогое - в Центральном административном округе (ЦАО). Об этом пишут «Известия».

Сразу десять районов Москвы, в которых цены на первичное жильё оказались самыми высокими, находятся в ЦАО. При этом в четырёх из них стоимость одного квадратного метра превышает миллион рублей. Например, в Тверском районе средняя цена квадрата - 1,7 млн рублей, на Якиманке - 1,5 млн рублей, в Хамовниках - 1,4 млн рублей, а на Арбате - 1,2 млн рублей.

Также дорогими районами считаются Таганский, Пресненский, Красносельский, Басманный, Мещанский районы и Дорогомилово, однако цена одного квадратного метра здесь вряд ли превысит миллион рублей.

Что же до дешёвых вариантов - легче всего приобрести апартаменты или квартиру в новостройке в Крюково, где средний ценник составил 197 тыс. рублей за квадратный метр. Чуть дороже - в Восточном Бирюлёво (211 тыс. рублей). Также тем, кто ищет недорогое по меркам столицы жильё, стоит обратить внимание на такие районы, как Люблино, Митино, Некрасовку, Бибирево и Ховрино, где цена квадрата вряд ли превысит в среднем 230 тыс. рублей. Похожая ситуация в Алтуфьевском, Северном Медведково и Молжаниновском районах, где цены варьируются от 230 до 233 тыс. рублей.

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