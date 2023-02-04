Магазин с аналогами товаров IKEA откроется в Москве в марте 2023 года

Магазин откроют в торговом центре «Щелковский» в марте этого года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в марте 2023 года в торговом центре «Щелковский» белорусская компания откроет магазин с аналогами товаров IKEA, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на представителя компании в России Мамедали Касымова.

В ассортименте будут представлены товары для дома, аксессуары для мебели и текстиль. Все это будут производить как в Китае, так и в России. Площадь торговой точки составит около 330 квадратных метров.

«В нашем магазине будут представлены товары как произведенные на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Так, текстиль будет из Иваново, где много лет производили товары для шведского бренда», - уточнили в компании.

В настоящее время белорусский производитель ведет переговоры с Китаем и странами Таможенного союза ЕАЭС о поставке мебели.

Напомним, с 2000 года шведская компания IKEA открыла магазины в 13 регионах России. В марте прошлого года ретейлер приостановил работу на отечественном рынке на фоне сложной экономической и геополитической ситуации в мире.