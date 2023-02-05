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НовостиОбщество5 февраля 2023 11:39

Сомнолог Котенков рассказал, почему нельзя спать напротив зеркала

Сомнолог Котенков назвал полную темноту одним из факторов крепкого сна
Роман ПОЛОСИКОВ
Сомнолог Котенков рассказал, чего не стоит делать, если хотите выспаться

Сомнолог Котенков рассказал, чего не стоит делать, если хотите выспаться

Фото: Shutterstock

Вокруг сна существует множество различных мифов и суеверий, однако не все они несут в себе какой-то реальный смысл. Одним из давних планов уже с давних времен считается то, что гласит не стоит спать ногами к двери, но на деле это даже полезно и дает ощущение безопасности. Об этом в беседе с порталом «Подмосковье Сегодня» рассказал сомнолог Михаил Котенков.

Действительно нежелательным же для крепкого сна, можно назвать сон напротив зеркала. Искаженные в темноте силуэты могут напугать человека, если он проснется посреди ночи и это может быть причиной тревожного сна в целом.

Также специалист не рекомендует спать с включенным светом или телевизором, потому что много исследований говорят о том, что сон в полной темноте и тишине — более глубокий.

А по поводу того, что не стоит спать головой к окну, сомнолог сказал, что опасаться можно разве что сквозняка.

О влиянии недосыпа на здоровье ранее рассказывал KP.RU. От этого может увеличиваться риск возникновения депрессии, гипертонии и ряда других заболеваний.