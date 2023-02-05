Сомнолог Котенков рассказал, почему нельзя спать напротив зеркала

Сомнолог Котенков рассказал, чего не стоит делать, если хотите выспаться Фото: Shutterstock

Вокруг сна существует множество различных мифов и суеверий, однако не все они несут в себе какой-то реальный смысл. Одним из давних планов уже с давних времен считается то, что гласит не стоит спать ногами к двери, но на деле это даже полезно и дает ощущение безопасности. Об этом в беседе с порталом «Подмосковье Сегодня» рассказал сомнолог Михаил Котенков.

Действительно нежелательным же для крепкого сна, можно назвать сон напротив зеркала. Искаженные в темноте силуэты могут напугать человека, если он проснется посреди ночи и это может быть причиной тревожного сна в целом.

Также специалист не рекомендует спать с включенным светом или телевизором, потому что много исследований говорят о том, что сон в полной темноте и тишине — более глубокий.

А по поводу того, что не стоит спать головой к окну, сомнолог сказал, что опасаться можно разве что сквозняка.

О влиянии недосыпа на здоровье ранее рассказывал KP.RU. От этого может увеличиваться риск возникновения депрессии, гипертонии и ряда других заболеваний.