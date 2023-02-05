Москва
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 февраля 2023 17:24

СМИ: в московском ресторане гость попытался устроить массовую драку из-за перепутанной невесты

Привел в себя мужчину всего лишь один удар
Мила ГЕНЬ
В московском ресторане гость попытался устроить массовую драку из-за перепутанной невесты

В московском ресторане гость попытался устроить массовую драку из-за перепутанной невесты

Фото: Артем КИЛЬКИН

В полицию 3 февраля поступил звонок о массовой драке в ресторане. Прибывшие на место полицейские нарушения правопорядка не обнаружили. Сотрудники ресторана рассказали им, что мужчина пытался спровоцировать драку с чужой компанией, но после полученного удара успокоился. О произошедшем KP.RU сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Как пояснили работники ресторана, мужчина подошел к чужой компании и вел себя неподобающе, за что его ударили.

В МВД добавили, что никто из участников драки претензий не высказал, но полиция по правилам проводит проверку.

MK.RU писал, что причиной произошедшей драки стало то, что гость перепутал невесту. Дело в том, что одновременно в ресторане отмечали сразу две свадьбы и мужчина начал поздравлять одну из невест. Жених и его друзья не сразу поняли, что причиной тому недоразумение, после чего и завязалась потасовка. «Комсомольской правде» эту информацию не подтвердили.