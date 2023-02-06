Овчинский: Московская компания расширила производство инновационной медмебели

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Промышленность столицы постоянно увеличивает объёмы выпуска оборудования для медицинских учреждений. При этом выбор различных товаров становится шире. Производители создают новаторские разработки, которые становятся востребованными буквально в каждом уголке страны. Среди таких московских компаний - «Медицинофф», работающая на рынке более 18 лет. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, предприятие создает многофункциональную медицинскую мебель. «Медицинофф» — один из ведущих лидеров среди поставщиков для лечебно-профилактических учреждений по всей России. В их числе как государственные, так и частные заказчики.

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«В 2022 году компания нарастила свое производство на 30 процентов по сравнению с 2021 годом, - отметил глава ведомства. - В результате было выпущено свыше 40 тысяч единиц продукции».

К примеру, весьма популярна универсальная электрическая кровать. Благодаря использованию этой инновационной модели при лечении больного проще добиться его мобилизации. К тому же организм восстанавливается быстрее. За 2022 год предприятие изготовило подобных кроватей приличное количество - более двух тысяч! Новинку начали выпускать в 2020-м. Мебель делают из безопасных эко-материалов. При этом строго соблюдаются действующие для медтехники нормы производства. Благодаря технической «начинке» кровать становится настоящим трансформером. Например, ее можно превратить в кресло под осмотр. Или в надёжное и удобное спальное место. Такое подойдёт и пациенту, и медперсоналу. Кроме того, возможна настройка кровати под самостоятельное передвижение пациента. Это бывает нужно в начале реабилитации.

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как уточнил генеральный директор «Медицинофф» Александр Белоглазов, от медицинской мебели требуется комфорт, многофункциональность и безопасность. Эти качества одинаково пригодятся всем пользователям - пациенту, его близким или медперсоналу, обеспечивающим уход за больным.

С помощью современного оборудования в палатах быстрее можно добиться полного восстановления пациента. При этом он выздоравливает в уютной и комфортной обстановке.