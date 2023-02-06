Врачи выявили в Москве 1815 новых случаев заражения COVID-19 за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 6 февраля 2023 года в Москве зафиксировали 1815 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализация понадобилась для 61 пациента, которым необходимо постоянное наблюдение врачей на фоне осложнений болезни, такую статистику предоставляет портал стопкоронавирус.рф.

Полностью выздороветь и оправиться от последствий болезни удалось 1329 пациентам, а скончались за прошедшие сутки 12 человек.

Москва по прежнему находится на первой строчке в списке по количеству выявленных заражений за сутки. Также в тройку входит Санкт-Петербург и Самарская область.

Врачи рекомендуют не забывать о дополнительных мерах личной безопасности и своевременно проходить процедуру вакцинации. Она поможет минимизировать риск заражения или снизить обострение симптомов при заболевании.

Ранее KP.RU писал о скором появлении детской вакцины от COVID-19. Все необходимые документы уже поданы на регистрацию.