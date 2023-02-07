Ефимов: Правообладатели реализуют проект КРТ для участка бывшей промзоны «Южное Очаково»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил комплексное развитие участка бывшей промзоны «Южное Очаково», территория 3. Пока на этой площадке в Очаково-Матвеевском в Западном округе столицы находятся склады, автосервисы и недострой. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, реорганизацией готовы заняться правообладатели. Их согласие на участие в проекте уже получено. В планах города - оформление с ними договоров на комплексное развитие территории (КРТ).

«Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 8,28 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект для столицы после реализации проекта – более чем в 717 миллионов рублей».

Благодаря КРТ на участке появятся 107,1 тысячи квадратных метров высокотехнологичных производств, торговые точки, банки и деловые сооружения. Город дополнительно получит при этом свыше 2,1 тысячи рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал о реализации правообладателями шести проектов КРТ. Сюда входят участки бывших промзон «Октябрьское Поле», «Братцево», «Кунцево» и «Коровино». Помимо этого, в списке также заброшки на Никулинской улице и в Дмитровском проезде.

«Их общая площадь составляет 50 гектаров, - уточнил Гаман. - Здесь планируется возвести почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости».

Ещё один проект намечен на площадке между Тимирязевским парком и улицей Новая Ипатовка. Правообладатели согласились на его реализацию.

Как пояснил столичный министр, скоро начнётся разработка проектов и строительство по трём участкам в бывших промзонах. Договоры для них были оформлены с правообладателями в 2021 и 2022 годах. Речь, в частности, идёт о 15,89 гектарах в «Кунцево». На них появятся 610 тысяч квадратных метров жилых домов и социальной инфраструктуры. Примерно пять гектаров в «Коровино» в Дмитровском районе на севере Москвы займут общественно-производственные сооружения. Их общая площадь - 84 тысячи квадратных метров. В «Братцево» на 22 гектарах построят жилье и социальную инфраструктуру. В целом они разместятся на площади 550 тысяч квадратных метров.