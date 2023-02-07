Овчинский: В 2022 году московское предприятие по выпуску кабелей более чем на треть увеличило продажи продукции

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

При производстве различных товаров многие столичные компании все активнее применяют местное сырье и комплектующие. Благодаря этому они добиваются качества на достойном уровне. Параллельно их продукция стабильно поставляется заказчикам. Плюс ко всему растет спрос. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, все это подталкивает бизнес к увеличению выпуска своих товаров. В числе таких компаний - научно-производственное предприятие (НПП) «Спецкабель», основанное в 1997 году. В его цехах каждый год выпускают свыше двух тысяч видов кабелей.

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Производитель кабельно-проводниковой продукции по итогам прошлого года увеличил объем продаж на 37 процентов, - отметил глава ведомства. - За это время он изготовил около 40 тысяч километров специальных кабелей».

По его словам, компания уже не первый год активно занимается импортозамещением. Качество ее продукции, поступающей на рынок нашей страны, часто превосходит импортные аналоги. Благодаря поддержке города производитель, получивший статус промышленного комплекса, вправе пользоваться налоговыми льготами. Такая экономия дает ему возможность вкладывать сбереженные суммы в собственное развитие.

Как пояснил коммерческий директор предприятия Сергей Лобанов, высокотехнологичные изделия пользовались в прошлом году повышенным спросом у заказчиков. Например, производство росло в основном благодаря выпуску наиболее сложных по параметрам изделий. При этом компания из года в год увеличивает свои темпы за счет применения новейших технологий и наращивания парка оборудования.

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«В 2022 году были введены в эксплуатацию новые установки, - уточнил представитель предприятия. - В результате появилась возможность выпускать продукцию с повышенными характеристиками гибкости и устойчивости к гидростатическому давлению».

Кстати, среди новинок прошлого года у этой же компании можно отметить авиационный оптический кабель повышенной прочности. Его используют в бортовом радиоэлектронном оборудовании, к примеру, для визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации. Продукция способна стать заменой подобным импортным изделиям.