Овчинский: Столичное предприятие начало выпуск фильтров для воды из отечественного сырья

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Сегодня легкую промышленность столицы представляют свыше двухсот предприятий. На некоторых производятся нетканые материалы. Их в основном используют в строительстве, водоснабжении, нефтегазовой и химической отраслях. Такая продукция в том числе годится при пошиве одежды и обуви. После того, как партнеры из разных стран, покинули российский рынок, потребовалось найти свежие решения. Этим, например, занялся столичный производитель нетканых материалов «Монтем». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, компания начала массовый выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод. Изделия полностью состоят из отечественных комплектующих.

«Планируется, что ежегодно будет выпускаться более тысячи единиц такой продукции, - отметил глава ведомства. - Разработка уже прошла испытания на отечественных предприятиях в разных отраслях».

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Благодаря своим характеристикам дисковые фильтры достаточно эффективны. Их конструкция отличается простотой и надежностью. Причем работают они элементарно. Внутрь фильтрующей части изделия попадает вода. Затем она течёт сквозь ткань, оставляя на ней всю, даже самую мелкую, грязь. Испытания новинки проводились долгое время. Их результаты подтвердили, что созданные компанией фильтры со степенью фильтрации 200 микрон уменьшают количество взвешенных минеральных веществ до 90 процентов и на 20 процентов органических примесей.