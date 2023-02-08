За сутки в Москве выявили 3116 новых случаев COVID-19

Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1523 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве за минувшие сутки выявили 3116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1523 человек, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 8 февраля.

Госпитализация потребовалась 140 горожанам, 2930 пациентов выздоровели, вирус унес жизни 12 человек. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировали 3 366 796 инфицированных ковидом, 3 167 113 жителей столицы вылечились, 47 981 человек умер от осложнений и последствий болезни.

В России за прошедшие сутки зафиксировало 10389 новых случаев COVID-19. В стационары попали 1393 жителя страны, еще 8104 пациента выздоровели, 44 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались.

Как писал KP.RU, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на треть, а число случаев гриппа и ОРВИ увеличилось на 11%.