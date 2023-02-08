Михаил Дегтярев: «Хабаровский край – кузница научных кадров»

Губернатор Хабаровского края рассказал о достижениях региона в области науки. Фото: правительство Хабаровского края

8 февраля, в День Российской науки, Михаил Дегтярев обратился со словами поздравления ко всем, кто получает знания или работает над их передачей. Губернатор подчеркнул, что Хабаровский край единолично представляет весь Дальний Восток в двадцатке самых инновационно развитых субъектов страны.

- Мы производим две трети всей высокотехнологичной продукции всего Дальневосточного округа. Наши проекты получают одобрение и поддержку Федерального фонда содействия инновациям и Фонда Сколково. Кроме того, уже в шестой раз Комсомольск-на-Амуре примет общероссийский конгресс «Наука – Инженер – Промышленность», - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Хабаровский край губернатор справедливо называет кузницей научных кадров. На территории региона действуют 16 высших учебных заведений и филиалов вузов из других регионов, а также технопарки, «Кванториумы», центры «IT-куб» и пять организаций РАН. Образовательные организации разных направленностей дают возможность жителям края развиваться, начиная с самых ранних лет и до достижений ученых степеней.

Об эффективности и качестве местного образования говорит результативное участие учреждений в краевых и федеральных программах. Так, в 2021 году Тихоокеанский государственный университет получил 100 миллионов рублей, став одним из победителей программы «Приоритет 2030».

- В 2022 году шести организациям выделены гранты на обучение по программам аспирантуры и ординатуры. Среди них ТОГУ, ДВГМУ и Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения. Это позволит обеспечить наши вузы преподавателями высокого уровня, снизить отток молодежи и насытить профильные отрасли необходимыми кадрами, - отметил губернатор.