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НовостиОбщество8 февраля 2023 19:22

Максим Ликсутов: «Сфера» позволила найти в метро почти 200 пропавших детей

В ближайшее время в Московском метрополитене могут ввести еще ряд дополнительных мер для оперативного поиска детей
Павел ЧЕРНЫШОВ
В метро работает система видеоаналитики «Сфера» — с ее помощью удалось найти почти 200 пропавших детей.

В метро работает система видеоаналитики «Сфера» — с ее помощью удалось найти почти 200 пропавших детей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем безопасность поездок для всех пассажиров. В метро работает система видеоаналитики «Сфера» — с ее помощью удалось найти почти 200 пропавших детей. Также в метро и на МЦК размещены специальные наклейки — если ребенок потерялся, он должен встать возле них, чтобы наши сотрудники ему помогли. Мы просим родителей показать своим детям эти наклейки, а также напоминать правила поведения в городском транспорте, — сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, ранее в Общественной палате Москвы состоялось заседание, где обсуждались оперативные меры поиска пропавших детей в транспорте. Мероприятие прошло под руководством председателя Комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Сабины Цветковой, Уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и заместителя начальника УУР ГУ МВД России Михаила Ваничкина.

Эксперты предложили ряд дополнительных мер для решения задачи. В том числе предоставить доступ полиции к системе видеонаблюдения наземного транспорта, разработать единую памятку для детей (что делать, если они потерялись в транспорте), привязать карту москвича для обучающегося к личному кабинету родителя — это поможет контролировать перемещение детей на транспорте, а также исходя из московского опыта, предложить единые рекомендации для водителей наземного транспорта в регионах, которые подскажут, что делать, если они нашли потерявшегося ребенка.