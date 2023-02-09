«Авито»: Аренда жилья в Москве подешевела более чем на 20% в 2022 году

Москве в 2022 году средняя стоимость аренды жилья снизилась на 21,4% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве в 2022 году средняя стоимость аренды жилья снизилась на 21,4%, при этом во многих городах-миллионниках, наоборот, фиксируется рост цен до 25%, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков «Авито Недвижимость».

В январе 2023 года с учетом всех ценовых сегментов и всех столичных районов средняя стоимость съемной квартиры составила 55 тыс. рублей в месяц. Эта цифра немного увеличилась с декабря 2022 года (было 52,9 тыс. рублей). Однако в годовом выражении показатель существенно сократился: в январе прошлого года арендовать квартиры в среднем можно было за 70 тыс. рублей (-21,4%).

Эксперты добавили, что в январе этого года «однушки» сдавались примерно за 40 тысяч рублей, двухкомнатные квартиры – за 55 тысяч рублей, а трехкомнатные – за 88,3 тысячи рублей. По словам аналитиков, в будущем ставки вновь пойду вверх, а баланс спроса и предложения придет в норму.

Ранее KP.RU писал, что квартиры на вторичном рынке в Москве подешевели в январе 2023 года. Стоимость одного «квадрата» жилья упала на 0,1%.

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