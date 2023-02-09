Елена Проничева сменила Зельфиру Трегулову на посту гендиректора Третьяковской галереи

Елена Проничева. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Зельфира Трегулова покинула должность генерального директора Третьяковской галереи после завершения срока трудового контракта. На эту должность назначили Елену Проничеву, ранее возглавлявшую Политехнический музей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России 9 февраля.

«Елене Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов», - уточнили в Минкульте.

Напомним, Зельфира Трегулова занимала пост гендиректора Третьяковки на протяжении восьми лет – с 2015 года. По ее руководством в учреждении культуры было организовано и проведено множество выставок (например, к 150-летнию Валентина Серова и 200-летию Ивана Айвазовского), а также масштабных образовательных и просветительских проектов.