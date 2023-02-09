Эксперт АКРА Носова предрекла удешевление квартир в новостройках на 10-15%

Московские аналитики предполагают возможность удешевления новостроек в России на 10-15 % Фото: Олег ЗОЛОТО

Рынок первичного жилья в России может заметно подешеветь в 2023 году, и скидки на недвижимость составят от 10 до 15%. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на заявление директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ирины Носовой.

Как отметили специалисты на Российском ипотечном конгрессе в Москве, в России не ожидается роста цен на недвижимость. Наоборот, предполагается заметное снижение цен на квартиры в новостройках на 10-15%.

Похожая ситуация, уверены аналитики, ожидается и на вторичном рынке, так как уже сейчас наблюдается тенденция к тому, что собственники снижают цены на 5-10%, лишь бы продать квартиры и дома в условиях сильного снижения спроса.

По мнению Носовой, снижение цен произойдёт из-за того, что ранее они были искусственно завышены, при помощи ипотеки с околонулевой ставкой.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве за 2022 год аренда недвижимости подешевела примерно на 20 %.