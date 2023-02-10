За сутки в Москве выявили 2 952 новых случая COVID-19

Ещё 2 952 человек с подтверждённым COVID-19 выявили врачи в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

10 февраля в Москве выявили ещё 2 952 пациентов с подтверждённым ковидом. С самого начала пандемии в столице переболели 3 373 283 человека, о чём сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Из 2 952 новых пациентов с коронавирусом 161 человека пришлось госпитализировать, так как их состояние не соответствовало показаниям к амбулаторному лечению. Также экспертизы подтвердили смерть ещё 11 жителей от ковида. Всего город потерял из-за этой болезни 48 002 жителя.

Также отметим, что 2 320 человек за сутки пошли на поправку, пройдя полный курс лечения от инфекции. За всё время пандемии коронавируса в Москве полностью вылечились 3 172 245 человек.

Москва всё ещё находится в красной зоне заболеваемости коронавирусом. Напомним, такой статус присваивается городу, начиная со 150 заражений на 100 тыс. жителей за неделю.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 9 февраля в Москве было выявлено на полторы тысячи больше заболевших ковидом, чем 10 февраля.