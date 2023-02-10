Собянин: Малых и средних предприятий в Москве в 2022 году стало больше на семь процентов

Активнее всего бизнес развивается в сферах производства, научных разработок и IT. Фото: mos.ru.

Число малых и средних предприятий в столице по итогам 2022 года выросло на 7%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.

«Малых и средних предприятий за прошлый год у нас стало больше на 7%. И сегодня видим в Москве положительную динамику в приоритетных сферах», - написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что больше всего малых и средних предприятий появляется в сферах производства (их количество выросло на 4,2%), научных разработок и исследований (плюс 2,8%), связи и информационных технологий (плюс 3,4%).

«Число небольших производств, научных стартапов и ИТ-компаний растет во многом благодаря нашей регулярной поддержке бизнеса: консультируем в центрах услуг для бизнеса, помогаем с кредитами и льготной ставкой в первый год работы компаний, переводим проекты от стартовой стадии к развитию и масштабированию в акселераторах и другое», - отметил Сергей Собянин.

Малые и средние предприятия вносят большой вклад в экономику города. Они предоставляют больше всего рабочих мест: в них трудятся около 40% работающих жителей Москвы. В прошлом году столичные власти разработали большой пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Главные проблемы, с которыми столкнулись предприниматели в условиях санкционного давления Запада, - высокие ставки по кредитам, избыточное административное давление и разрыв привычных цепочек поставок. Московская программа помощи дополнила федеральные меры поддержки бизнеса, главными из которых стали мораторий на плановые и внеплановые проверки, а также продление лицензий, отмена штрафов и т.д. Важными мерами помощи стали кредиты и гранты. Предпринимателям доступна программа льготного кредитования на пополнение оборотных средств, а также на новые инвестиционные проекты в сфере науки, промышленности и инновационных технологий.

Кроме малых и средних предпринимателей в Москве выросло количество самозанятых – на 42%. Горожан, стремящихся работать на себя, стало больше на 365 тысяч человек. Самыми популярными видами деятельности у самозанятых граждан остаются перевозка пассажиров, доставка, предоставление квартир в аренду, реклама и строительство. Число людей, работающих в этом статусе, растет благодаря особому налоговому режиму. Людей привлекает простая и удобная система регистрации, отсутствие отчетности и низкие налоговые ставки.

«Самозанятые в Москве чаще всего заняты в пассажирских перевозках, доставке, сдаче квартир в аренду, рекламе, строительстве. Среди них также много талантливых людей, которые работают, занимаясь своим творческим хобби: художники, плотники, аниматоры и прочие», - рассказал Сергей Собянин.