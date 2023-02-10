Эксперт: Статус самозанятого стимулирует большее количество людей выйти из серой зоны сервиса

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа плательщиков налога на профессиональный доход в столице.

«Самозанятых в Москве стало больше на 42% в прошлом году, - написал мэр в своем телеграм-канале. - Всего их число выросло на 365 тысяч человек».

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что Москва одной из первых в стране ввела налог на профессиональный доход и стала примером для других регионов России. «Этот налоговый режим остается популярным благодаря простоте и удобству регистрации, отсутствию отчетности, низкой налоговой ставке и прозрачности доходов, которая важна, например, для оформления кредитов. Самозанятыми становятся как люди, работавшие ранее неофициально, так и бывшие наемные сотрудники, решившие работать «на себя», а также предприниматели, пожелавшие перейти на более комфортный для себя налоговый режим», - пояснил заммэра.

Эксперты объясняют привлекательность статуса самозанятости в столице и некоторыми другими причинами.

«В Москве хорошо развита сервисная инфраструктура – пассажирские перевозки, курьерские услуги, включая доставку продуктов, клининг и ремонт, - говорит Павел Зюков, председатель Комитета по налогам Московского отделения «ОПОРА РОССИИ», сооснователь платформы для самозанятых ЯЗАНЯТ. - Для этих видов деятельности самозанятость – оптимальная форма экономической самоорганизации. Кроме того, это выгодно для москвичей, сдающих жилье. В этом случае самозанятость самая комфортная форма легализации доходов».

По его мнению, за последние два года появилась и новая тенденция. Самозанятыми охотно становятся люди свободных профессий, не связанные со средствами производства.

«Именно в силу данных причин каждый пятый самозанятый трудится в Москве», - подчеркнул эксперт.

«В нашей стране создана уникальная возможность для любого гражданина стать предпринимателем не обременяя себя многочисленными отчетами, а сдавая их «условно» при помощи двух кликов в соответствующем мобильном приложении, - отмечает Евгений Буянов, член отделения московской «Деловой России» и основатель маркетингового агентства «Я.Реклама». - Безусловно популярность сервиса самозанятых будет расти, так как позволяет большому количеству людей выйти из серой зоны сервиса и начать платить налоги».