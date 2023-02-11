Квартира загорелась в пятиэтажке на улице Панфиловцев в Москве

На северо-западе Москвы разгорелся пожар в пятиэтажном жилом доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве на улице Панфиловцев в Северном Тушине разгорелся пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Площадь возгорания составил менее одного квадратного метра, а хозяин квартиры, в которой вспыхнул пожар, успел потушить огонь до приезда бригады спасателей, об этом KP.RU сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Пострадавших при пожаре нет, а что стало причиной возникновения огня в квартире жилого дома также не сообщается.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о гибели двух человек при пожаре в подмосковном поселке Поварово. Два тела обнаружили спасатели уже после тушения огня, когда разбирали завалы. Теперь специалистам предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшего. Огонь успел охватить все здание, площадь которого составила 192 квадратных метра.