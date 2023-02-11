Ребенка госпитализировали после ДТП с участием трамвая и легковушки на севере Москвы

Ребёнка госпитализировали после ДТП с участием трамвая на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На севере Москвы, на улице Зои и Александра Космодемьянских, трамвай столкнулся с легковым автомобилем, из-за чего временно останавливалось движение рельсового общественного транспорта. В ДТП пострадали два человека, среди которых ребёнок. Его госпитализировали. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на экстренные службы города.

Сообщается, что во время столкновения пострадали двое - женщина и ребёнок. Пострадавшую осмотрели врачи и отпустили, её травмы оказались несущественными, а вот ребёнка пришлось госпитализировать. Его отвезли в больницу имени Н.Ф. Филатова.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задерживались несколько трамваев на улице Зои и Александра Космодемьянских, из-за ДТП. Длительное ожидание затронуло трамвайные маршруты №№ 27 и 30. Людей просили выбирать объездные маршруты, на время восстановления движения. Через полчаса в Дептрансе столицы заявили, что движение трамваев возобновлено.