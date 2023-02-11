Активный циклон «Роберт» с порывистым ветром и снегом надвигается на Москву Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мощный активный циклон, который несёт с собой обильные снегопады, штормовой ветер и метели, получил своё имя. Его назвали «Робертом», и уже известно о том, что он покинул Санкт-Петербург, нависая над Москвой. Об этом пишет ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Как отметил метеоролог, «Роберт» продолжает двигаться на юго-восток со стороны Санкт-Петербурга, где уже выглянуло местами солнце, и начала формироваться гололедица. Теперь столкнуться с мощным циклоном предстоит Москве. При этом часть Московской области уже находится под его влиянием.

Пока что синоптики наблюдают, как над Москвой только сгущаются тучи. Но севере Подмосковья уже пошел снег и значительно усилился ветер, из-за чего начались метели.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение на ночь 12 февраля, из-за надвигающегося на регион циклона. В регионе также действует «желтый» уровень погодной опасности.