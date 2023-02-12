«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера 14 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы в Московском регионе продлили до вечера 14 февраля. При этом до конца дня 12-го числа ожидают сильный ветер, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждения о порывистом ветре до 17 метров в секунду ожидают в Москве и Московской области до 21:00 12 февраля. Дольше сохранится другая опасность — скользкие дороги. Гололедицу прогнозируют до 21 часа 14 февраля.

Ранее KP.RU сообщал, что меньше, чем за сутки в Москве выпало 8 сантиметров снега. В некоторых районах Подмосковья сугробы выросли на 12 сантиметров. Это примерно треть от месячной нормы осадков. Таким образом, снежные наносы увеличились до 33-43 сантиметров. Далее синоптики обещают в столичном регионе погодную «лихорадку» — резкие скачки температуры и атмосферного давления.