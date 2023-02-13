«Московская техническая школа» повысит квалификацию инженеров по большим данным

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Москве стартовала большая программа переподготовки инженеров по направлению «Специалист по большим данным». Проект подготовлен «Московской технической школой» совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана для развития тематического направления «Искусственный интеллект в промышленности», объявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Внедрение технологий искусственного интеллекта в производственные циклы дает компаниям серьезные преимущества за счет возможностей автоматизации, качественного контроля производственных процессов и в целом оптимизации принимаемых решений, – пояснил Владислав Овчинский. - Сегодня эти технологии используют уже сотни промышленных предприятий города. В связи с развитием искусственного интеллекта специалисты «Московской технической школы» совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана разработали 18 обучающих программ, из них шесть будут направлены на обучение специалистов по большим данным».

Например, программы подготовки в сфере Data Science направлены как на знакомство с основными технологиями и подходами анализа, так и на создание алгоритмов обработки данных для подачи их в нейросети, разработку компьютерных программ и приложений. Еще четыре программы направлены на анализ данных. Здесь инженеры смогут научиться создавать компьютерные программы для обработки больших массивов информации, а также составления сложных отчетов и экспертных анализов.

Отметим, что новейшие знания в области искусственного интеллекта будут интересны и вполне состоявшимся специалистам. Так сказать, для расширения кругозора и повышения профессионализма. Кроме теории студенты МТШ получат практические навыки в университетских лабораториях. Обучение доступно для всех промышленных предприятий Москвы. Власти столицы со своей стороны предоставят субсидию, которая покроет до 95% потраченных средств на обучение средств.