Московские проекты получили награды на международной выставке инноваций в Бангкоке

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Россия зачахла без западных технологий? Как бы не так. Просто теперь мы активно создаем собственные. Причем, российские технологические проекты показывают абсолютно конкурентоспособны на мировом рынке. Например, на завершившемся в эти дни в БангкокеМеждународной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEx–2023 два проекта Аналитического центра Москвы уехали с наградами, рассказала министр правительства столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Мария Багреева.

Золотой медали в категории «Робототехника/Электроника/Автоматизация» и также спецнаграды Innovation ExcellenceAward от главы международной британской организации инноваторов IBIX доктора Уилсона Янга удостоен сервис «Автоматизированное рабочее место эксперта, проводящего проверку достоверности начальной максимальной цены контракта». Сервис очень важен при организации госзакупок.

«Сервис по проверке НМЦК позволяет находить информацию о текущих ценах на товары, работы, услуги в открытых источниках: на сайте государственных закупок и крупных маркетплейсах, а также автоматизировать поиск цен в интернете с использованием распространенных поисковых систем, – пояснила Мария Багреева. - Благодаря сервису экспертам при проведении анализа НМЦК удается в короткие сроки исследовать гораздо больше источников информации, чем при ручном поиске».

А «Реестр регулируемой инфраструктуры города Москвы» получил серебряную медаль в категории «Строительство/Проектирование / Гражданское строительство» и специальной награды организатора выставки – Национального совета по науке Таиланда. Проект аккумулирует данные о потребителях и 140 организациях, оказывающих москвичам коммунальные услуги. На основе собранной информации сервис рассчитывает потреблениеэтих услуг на перспективу, что дает возможность планировать проекты развития города.

Директор Аналитического центра Москвы Айрат Гиниятуллин отметил, что участников выставки интересовали возможности масштабирования наших проектов на большие массивы данных, применение за пределами России и передача лицензий на разработки.