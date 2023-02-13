Ефимов: Город выставил на торги право на КРТ участка бывшей промзоны «Южное Очаково»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Склады, автосервисы и недострой. Вот и все, что сейчас можно увидеть на участке в 12,98 гектара в бывшей промзоне № 37а «Южное Очаково». Довольно долгое время она располагается в Очаково-Матвеевском на западе Москвы. Теперь появился реальный шанс навести на этой земле порядок. И не просто очистить ее от лишних строений, а построить взамен все самое современное и необходимое городу и жителям. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, здесь появятся общественно-деловые здания и промышленные корпуса. Это позволит открыть в столице более трех тысяч дополнительных рабочих мест. Желающие заняться проектом уже могут направлять свои заявки на участие в аукционе. Победитель получит право оформить договор о комплексном развитии территории (КРТ).

«Объем инвестиций в редевелопмент участка составит 13,94 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект для столицы после реализации проекта оценивается почти в миллиард рублей».

На аукцион приглашаются все, кому интересно развитие этого участка. Конечно, при условии, что претенденты отвечают нужным требованиям. Кстати, поторговаться наравне с остальными за проект КРТ могут и собственники имущества, не достигшие в своих спорах согласия о дальнейшей судьбе этой земли. Уже известно, что благодаря перезагрузке на ней разместятся офисные комплексы, магазины, кафе, промышленные предприятия, логистический центр.

«Общий объем строительства в рамках проекта составит более 188 тысяч квадратных метров», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В целом по проектам КРТ столица получит примерно 550 тысяч новых рабочих мест, семь триллионов рублей вложений, а также около трех триллионов рублей бюджетных поступлений. Список уже одобренных КРТ растет с каждым годом. Сейчас в него входят договор по производственной зоне «Октябрьское Поле», 10 соглашений с инвесторами на реорганизацию двух площадок в бывшей промзоне «Коровино», участков в «Кунцево», «Алтуфьевском шоссе», «Братцево», «Теплом Стане» и «Автомоторной», заброшенной стройки в Тропарево-Никулино и заброшки с недостроем в Тимирязевском районе.

К ним добавились также проводимые городскими операторами КРТ 15 участков. В их числе, к примеру, бывшие промзоны «Южный порт», «Зюзино» и другие.