Ефимов: Столичный производитель обеспечит выпуск до 6,5 миллиона кузовных деталей в год для китайских кроссоверов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Отечественный автопром, несмотря на сложную ситуацию в мире, набирает обороты. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о планах одного из столичных предприятий выпускать кузовные детали для кроссоверов китайского бренда Haval F7 и Haval Jolion. Такое соглашение подписали московский завод по производству автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) и тульский завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Согласно документу ААТ обязуется обеспечить заказчиков 106 разными комплектующими для кузова известных зарубежных машин.

«Ежегодный объем производства составит от 5 до 6,5 миллиона деталей, - отметил заммэра. - В результате уровень локализации проекта по сборке этих автомобилей в Тульской области превысит 50 процентов уже в 2023 году».

Соглашение позволит ААТ стать ведущим в нашей стране партнером тульского предприятия по выпуску деталей кузова, подчеркнул Ефимов. Напомним, цеха «Альфа Автоматив Техноложиз» начали работу в столичном районе Бирюлево Западное в конце прошлого года. Ежегодно здесь на 36,6 тысячах квадратных метров могут производить до 12 миллионов экземпляров компонентов кузова «железных коней». Речь идёт как о легковушках, так и о коммерческих авто. Для одних только легковых машин может создаваться более 250 тысяч комплектов в год. Они состоят из множества видимых и скрытых деталей. Попробуем посчитать. Крыша - раз! Капот - два! Крылья и двери - три! А ещё силовые компоненты кузова, напольные панели, лонжероны, боковые стойки. То есть все, что нужно и важно для надежности и отличной работоспособности автомобиля.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что площадку в 3,25 гектара под будущий завод город выделил инвестору в аренду в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

«Объем инвестиций в строительство объекта превысил 2,9 миллиарда рублей, - пояснил глава ведомства. - Работа предприятия не только способствует локализации зарубежных автомобилестроителей, но и позволяет развивать отечественные инженерные технологии и создавать рабочие места для высококвалифицированных специалистов».