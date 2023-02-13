«Авто-пакинг»: в Котельниках придумали необычный способ сбережения груза

В районе Котельники изобрели «нано-технологию» по упаковке грузов Фото: стоп-кадр из видео

Наши люди всегда отличались высоким интеллектом и смекалкой в решении повседневных и обыденных вещей. В Котельниках нашли новый способ упаковывания груза в стрейч-пленку, это стало известно благодаря видео очевидца необычной «разработки» умельцев, которые опубликованы в Telegram-канале «Московские новости».

На кадрах можно увидеть, как на одной из машин, сверху, есть довольно большой груз, а вокруг нее кружится другой автомобиль, на крыше которого сидит мужчина со стрейч-лентой в руках.

Благодаря такому эффектному и довольно опасному способу, они укрепляют груз на крыше автомобиля, а комментатор на видео называет это «нанотехнологиями».

Кадры видео под веселую музыку можно принять за скетч для телевизионного шоу, либо как очередной выпуск «Очумелые ручки».

Напомним, что ранее KP.RU писал о жителе Одинцово, который придумал интересный лайфхак замены чистки авто от снега. Мужчина накрыл свой автомобиль полиэтиленом. «Распаковку» машины засняли соседи находчивого жителя Подмосковья.