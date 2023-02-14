Овчинский: Московский сервис «Банк технологий» пополнился разделом с разработками ведущих вузов России

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Для промышленников столицы городской «Банк технологий» стал одним из востребованных сервисов. Собранные на ресурсе высокотехнологичные разработки дают возможность быстро найти нужные технологии или программное и аппаратное обеспечение. Для расширения производства сервис предлагает много различных инструментов. Столичные власти заняты как увеличением количества ноу-хау в «Банке технологий», так и улучшением его функционала. В выигрыше при этом оказываются все. Разработчики все чаще показывают свои изобретения. А бизнес выбирает из всех решений то, что ему важно для своего развития. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в этом году ресурс пополнился еще одним разделом - «Перспективные технологии». Сюда загружаются идеи главных вузов России.

«Сейчас там уже представлено девять высокотехнологичных инструментов от трех институтов, - отметил глава ведомства. - Планируется, что в ближайшее время раздел дополнится еще 14 разработками от шести учебных заведений».

В «Банке технологий» уже сейчас можно найти МТУСИ, Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН и Московский политех. Расскажем лишь о некоторых вузовских разработках. К примеру, с помощью «Системы интеллектуальной видеоаналитики» можно быстро проводить сбор и обработку информации в автоматическом режиме. Этот инструмент пригодится любой промышленной компании. Система способна «опознавать» работников или вычислять тех, кто пренебрегает правилами безопасности, например, не носит средства индивидуальной защиты. Кроме того, ее можно использовать для составления тепловой карты объекта, проверки информации об автомобилях, а также для решения многих задач.

Динамическая цифровая карта дорожного движения создаётся при помощи другого инструмента - «Технологии беспилотной перевозки грузов на закрытых территориях». Ее возможности - подбор и автоматизация маршрутов беспилотников.

А для учебы будущих пользователей навороченной дорогостоящей техники вузовские разработчики придумали специальные VR-очки под названием «Лаборатория виртуальной реальности». Достаточно некоторое время потренироваться в этих очках и работникам предприятия больше не страшны личные ошибки и технический сбой ценного оборудования. Плюс ко всему учиться можно и удалённо.

Напомним, «Банк технологий» сейчас хранит в своей базе более 250 решений. Их создали свыше 150 компаний. Желающие представить свою разработку на ресурсе могут оформить заявку на его онлайн-странице. Затем специалист «Банка технологий» свяжется с автором решения. Чтобы информацию разместили в реестре, нужно соответствовать основным условиям. Инструмент должен быть отечественным, а также полезным на городских промышленных производствах.