В аэропорту Внуково 57-летний мужчина присвоил себе чужую сумку с деньгами Фото: МВД Медиа

В аэропорту Внуково женщина забыла свой клатч в зале ожидания. Внутри него было 170 долларов, 50 евро и 500 российских рублей, а присвоил его себе 57-летний уроженец Белгородской области. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

О пропаже в полицию заявил муж забывчивой женщины. Он рассказал, что когда они вернулись на то место, где была сумочка его супруги, им не удалось его найти.

Сотрудники транспортной полиции изучили материалы с камер наблюдения и задержали мужчину, которые решил забрать лежавшую на сиденье, убедившись, что никто не следит за ним.

Он должен был улететь в этот день на отдых в Пхукет, но теперь в отношении него возбуждено уголовное за кражу. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее KP.RU писал о попытке пассажира вывезти более 190 тысяч швейцарских франков в Турцию. Домодедовские таможенники задержали нарушителя и ему грозит штраф или до четырех лет ограничения свободы.