Овчинский: Монолит будущего бизнес-центра на северо-востоке Москвы готов на 83 процента

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский поделился подробностями проекта торгово-офисного центра Botanica. Напомним, здание из 4-этажного торгового и 19-этажного офисного корпусов сейчас строят на улице Вильгельма Пика на северо-востоке столицы. Срок его готовности - не позже 2025 года. Город и инвестор заключили такое соглашение в 2020 году. Важно, что согласно документу сооружение появится по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Кстати, работникам офисов в этом центре будет удобно сюда добираться. Под боком сразу две станции «Ботанический сад» - метро и Московского центрального кольца (МЦК).

«Инвестиции в проект составят почти 9,5 миллиарда рублей, - отметил глава ведомства. - В будущем здесь появится 4,5 тысячи рабочих мест, из них более тысячи в рамках программы».

По его словам, на сегодня монолит здания готов на 83 процента. Конструкции поднялись вверх уже на 15 этажей. Параллельно в торговом корпусе начали обустраивать фасад. Кроме того, здесь идёт отделка технических зон и подземного паркинга. Всем этим занимаются более 330 специалистов.

Как уточнил представитель застройщика, директор по проектам компании PIONEER Николай Махоткин, монолит здания будет полностью сооружён в конце первого квартала этого года.

«Внутри здания активно ведется работа по инженерным системам и устройству наружных сетей теплоснабжения комплекса», – добавил Махоткин.

Напомним, городская программа МПТ выполняет важную для жителей и в целом для столицы задачу - возводить новые районы комплексно. Девелоперы-участники частично или полностью освобождаются от платы за изменение вида разрешенного использования земли, на которой появляется жилье. Есть лишь одно условие - кроме квартир, нужно ещё построить сооружение для размещения в нем дополнительных рабочих мест.

Программа открыта не только для тех инвесторов, кто находится на стадии планирования проекта, но и для тех, кто уже строит в Москве. Стоит отметить, что земля под жилую застройку и создание мест приложения труда может находиться в разных районах. Заявки принимаются через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.