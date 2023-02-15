Москвичи смогут выбрать имя детенышу мандрила из Московского зоопарка

Мандрилы – это самые крупные из всех нечеловекообразных обезьян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители столицы с помощью проекта «Активный гражданин» выберут имя для детеныша мандрила, который родился на свет в августе прошлого года в Московском зоопарке. Его родители – самка Юмба и самец Колумб, сообщили на сайте столичной мэрии.

Участник голосования смогут предложить свой вариант, выбрать одну из четырех указанных кличек или оставить это решение специалистам. Сотрудники зоосада предложили для малыша имена Конго (именно здесь в дикой природе обитают мандрилы), Логон (как река, протекающая в их местах обитания), Кинг (новый король зоопарка) и Акида («начальник» на языке суахали).

Мандрилу сейчас всего полгода. Он уже активно изучает вольер и питается взрослой пищей: насекомыми, овощами и яйцами.

Мандрилы – это самые крупные из всех нечеловекообразных обезьян. Они обитают в Западной Африке. Этот вид внесен в Международную Красную книгу. В Московском зоопарке живут десять самок, два самца и маленький мандрил.

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