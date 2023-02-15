Ефимов: Новый городской квартал построят на месте складов и автосервисов в районе Бирюлево Восточное

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Бирюлево Восточное на юге Москвы считается одним из зелёных районов города. Примерно половину территории занимает уникальный дендропарк с ценными растениями, пешеходными маршрутами и красивыми видами. Но пока остаются в районе и другие места, куда не придёшь погулять, подышать свежим воздухом или позаниматься спортом. Например, участок между Липецкой и 6-й Радиальной улицами. Более чем 15 гектаров сейчас выглядят довольно уныло. А все из-за построенных здесь складов, автосервисов, офисов и других сооружений. Впрочем стоять им осталось недолго. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, уже запланировано комплексное развитие территории (КРТ). Строители возведут новую жилую и общественную недвижимость примерно на 266 тысяч квадратных метров. Это позволит дополнительно создать до трех тысяч рабочих мест.

«Объем вложений в реорганизацию составит почти 24 миллиарда рублей, - сообщил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта – около 1,1 миллиарда рублей».

Известно, что проектом смогут заняться не только владельцы имущества, но и городской оператор. А если дело дойдёт до торгов, тогда преображение участка возьмёт на себя выбранный на них инвестор.

Подробнее о перспективах этой площадки рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. В частности, жилые дома займут свыше 134 тысяч квадратных метров. Из них 10 процентов отдадут для новоселов реновации. Если есть квартиры, то должна быть и социалка. Проект ведь рассчитан на комплексное развитие территории. Поэтому, дорогие родители, не волнуйтесь, по соседству будет сразу все необходимое для детей. Это общеобразовательная школа на 350 мест, детский сад на 175 малышей и даже детская музыкальная школа! Площадь «музыкалки» - 2,5 тысячи квадратных метров.

«На участке также планируется разместить теннисные корты суммарной площадью 3,5 тысячи квадратных метров, - добавил Гаман. - Общая площадь общественных объектов составит 132 тысячи квадратных метров».