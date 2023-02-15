Ефимов: Столичная компания начала выпуск экспресс-тестов для диагностики микрофлоры кишечника детей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Врачам и родителям нередко приходится ломать голову над вопросом: «Почему у ребёнка болит животик?». Иногда диагноз понятен сразу, например, съел что-то вредное. Но бывает, что определить причину проблемы все равно разгадать хитрую загадку. В такой ситуации на помощь придёт медицинская новинка одной из московских компаний. Об этом подробнее рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичное предприятие «ДНК-Технология» разработало, запатентовало и начало серийное производство тестов для определения количественной оценки микробиоты кишечника детей до 14 лет на основе метода ПЦР, - сообщил заммэра. - Они могут использоваться врачами разных специальностей, в том числе педиатрами, гастроэнтерологами и аллергологами».

Разработка даёт возможность за три часа определиться с диагнозом и оперативно начать необходимое лечение. Главное - полученные с помощью теста данные будут точными по каждому из основных типов микроорганизмов, из которых «соткана» микробиота кишечника ребёнка. Причем тест «ЭНТЕРОФЛОР Дети» распознаёт даже труднокультивируемые бактерии. Всего во время обследования можно изучить 43 базовых показателя, то есть до 99,9 процента микрофлоры.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что тесты уже продаются для клинико-диагностических лабораторий медицинских учреждений.

«Ежегодно компания планирует выпускать свыше 15 тысяч наборов реагентов», - пояснил глава ведомства.

Эксперт считает разработку очень важной для отечественной науки и медицины.

«Столичная компания «ДНК технологии» разработала уникальную технологию оценки микробиоты человека методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме «реального времени», - говорит Заур Ибрагимов, врач эндоскопист сети клиник Поликлиника.ру. - Она позволяет быстро и полноценно выявлять дисбиотические нарушения, степень их выраженности, а также определять конкретного условно-патогенного микроорганизма в развитии дисбаланса. Подобные методы и технологии - это большой успех отечественной науки и медицины. Теперь московские врачи смогут экономить время и ресурсы, объективно и полноценно оценивая состояние микробиоты кишечника ребенка, и главное назначать персонализированное лечение».