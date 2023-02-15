Первые почки вербы распустились на природных территориях Москвы

Покрытые мелким пушком почки заметили в парках «Покровское-Стрешнево», «Битцевский лес» и в заповеднике «Долгие пруды» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На природных территориях Москвы начали распускаться первые почки вербы. Согласно примете, это означает скорое приближение весны, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Специалисты «Мосприроды» заметили покрытые мелким пушком почки в природно-исторических парках «Покровское-Стрешнево», «Битцевский лес», в фаунистическом заповеднике «Долгие пруды».

Верба, или Ива остролистая, входит в Надзорный список Красной книги Москвы. Этот вид помечен как нуждающийся в постоянном контроле и наблюдении. Верба самый ранний медонос, ее пыльцовые зерна очень легкие. Дерево не отличается особой красотой, ему не нужно привлекать к себе насекомых-опылителей.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье на День всех влюбленных проснулся сурок Володя. Цирковой зверек предрек жителям столичного региона ранний приход весны.