Ефимов: Благодаря программе КРТ у жителей Западного Дегунино появится площадка под футбольный манеж и спортзал

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Склады, гаражи и недострой - под снос! А вместо них на участке в 6,84 гектара в Западном Дегунине проведут благоустройство и выделят площадку под футбольный манеж и спортивный зал. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, расположенный на улице Ивана Сусанина, владение 1 участок реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).

«Кроме того, там появятся коммунальные объекты для ГБУ «Жилищник» и ГБУ «Автомобильные дороги», - сообщил заммэра. - Их площадь - 2,45 тысячи квадратных метров».

Проект этого решения уже вывешен на сайте столичного правительства. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что данная территория находится в списке с другим прорабатываемым проектом КРТ в районе Западное Дегунино. Речь идёт об участке бывшей промзоны “Дегунино-Лихоборы”. Город уже объявил аукцион на право его КРТ. Желающие поучаствовать в нем могут присылать заявки до 2 марта. Итоги планируют подвести 13 марта этого года.

«В аукционе могут принять участие любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе собственники имущества, которые не смогли договориться между собой о пути развития площадки», - пояснил Гаман.

По его словам, будущий инвестор должен построить на участке новый городской квартал - с общественно-деловыми сооружениями, жилыми домами и образовательными комплексами.

Напомним, в столице КРТ уже запланированы для производственной зоны «Октябрьское Поле», а также по 10 соглашениям с инвесторами для двух площадок в бывшей промзоне «Коровино», участков в «Кунцево», «Алтуфьевском шоссе», «Братцево», «Теплом Стане» и «Автомоторной», заброшенной стройки в Тропарево-Никулино и участка с недостроем в Тимирязевском районе. Плюс к этому городские операторы проведут КРТ 15 площадок в бывших промзонах в разных районах столицы.

В итоге программа КРТ обеспечит жителям всего 550 тысяч дополнительных рабочих мест. При этом инвестиции в проекты составят в целом семь триллионов рублей. Бюджет Москвы пополнится на сумму около трех триллионов рублей.