Один человек погиб при пожаре в электричке Александров – Москва

Возгорание на станции Ростокино произошло в 00:18 17 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на станции Ростокино произошел пожар в электропоезде, в результате возгорания погиб один пассажир, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) пояснили, что огонь вспыхнул в хвостовом вагоне электропоезда №6349 Александров-Москва 17 февраля в 00:18. Через десять минут задымление устранили, в ходе осмотра электрички нашли погибшего.

Пассажирам пришлось сойти с электричке и продолжить движение на вслед идущих составах. Из-за происшествия поезда 6349 Александров - Москва и №6575 Щелково – Москва задерживались.

« МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все меры для сокращения времени задержки поездов», - добавили в ведомства.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье 14-летняя девочка погибла под колесами электрички в День всех Влюбленных. Несчастный случай произошел, когда она возвращалась домой после свидания.