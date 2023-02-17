Заммэра Ефимов сообщил о начале приема заявок на курс «Микроэлектроника и фотоника» в Московской технической школе

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Во всем мире активно развивается отрасль фотоники и микроэлектроники. Москва тоже поддерживает этот тренд в сфере информационных технологий. В столице 48 компаний занимаются различными проектами в данном направлении. В целом над ними трудятся около 10 тысяч инженеров и других специалистов. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, каждый из них при желании может повысить квалификацию на новых курсах и обучающих программах по направлению «Микроэлектроника и фотоника». Они будут проводиться в рамках проекта «Московская техническая школа» (МТШ).

«Соглашение о подготовке высококвалифицированных кадров было подписано с ведущими российскими вузами, научными исследовательскими центрами и компаниями в прошлом году, - отметил заммэра. - По нашим оценкам, это будут самые востребованные и популярные курсы проекта».

По его словам, приём заявок от промышленных предприятий города, желающих обучить своих работников, уже начался на сайте moscowtechschool.ru или на Инвестиционном портале Москвы.

Напомним, в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина столица открыла межотраслевой кластер фотоники на базе Московского инновационного кластера (МИК). Промышленные компании буквально гоняются сегодня за профессионалами с такой квалификацией. Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, этот запрос может удовлетворить проект «Московская техническая школа».

«Он позволяет охватить самые актуальные потребности московских компаний в сфере высоких технологий и повысить квалификацию инженеров в соответствии с задачами, которые ставит перед ними реальный сектор экономики», - уточнил глава ведомства.

При этом столичные власти поддержат такие предприятия субсидией. Ее сумма может покрыть до 95 процентов расходов на обучение. Среди партнеров направления такие ведущие вузы страны, как Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Бауманский университет, МГУ, МФТИ и другие. Индустриальными партнерами-разработчиками обучающих программ стали сразу несколько крупных московских предприятий. В их числе, к примеру, АО «Микрон», научно-технический центр «Модуль» и другие. После окончания курсов МТШ инженеры пройдут аттестацию и получат документ о повышении квалификации.